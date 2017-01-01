В Пермском крае назначены новые руководители следственных отделов СКР

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Руководителем Губахинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю назначен полковник юстиции Альберт Габдрахманов, а полковник юстиции Светлана Минеева возглавит Чернушинский межрайонный следственный отдел. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Альберт Габдрахманов начал службу в 2004 году помощником прокурора Горнозаводского района, с 2007 по 2018 год работал старшим следователем, заместителем руководителя следственного отдела по Горнозаводскому району и руководителем Чернушинского межрайонного следственного отдела.

Светлана Минеева с 2002 по 2018 год работала следователем прокуратуры Уинского района Пермской области, заместителем руководителя и руководителем Чернушинского межрайонного следственного отдела, инспектором отдела процессуального контроля следственного управления.