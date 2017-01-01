Алиментщик с долгом более 300 тыс рублей был задержан полицией

Твитнуть Поделиться Поделиться

УФССП России по Пермскому краю сообщает, что с начала года судебными приставами заведено 1 тыс 411 розыскных дел в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, местонахождение 1 тыс 72 должников было установлено.

В Соликамске мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрении в совершении преступления. В ходе проверки по базе криминалистического учета было установлено, что он находится в исполнительном розыске. В итоге, неплательщик был предупрежден об административной и уголовной ответственности за умышленное уклонение от погашения алиментов.

В Добрянке женщина, которая также скрывалась от ответственности и имела долг по алиментам более 300 тыс. рублей, была задержана сотрудниками полиции в алкогольном опьянении. После того, как выяснилось, что она находится в розыске два года, сведения о ее месте нахождения были направлены в ФСПП. Судебными приставами оперативно были установлены все необходимые данные, позволяющие взыскать с женщины задолженность по алиментам.