В результате проверки качества молочной продукции выявлен один случай фальсификата

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Управлением Роспотребнадзора было проверено 79 объектов, занятых оборотом молока и молочной продукции, изъято из оборота шесть партий молочной продукции в количестве 18 кг и наложено 18 административных штрафов на сумму 810 тыс. руб., сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

На химические загрязнители, антибиотики и патогенную микрофлору было исследовано 1340 проб молока и молочной продукции. Фактов несоответствия качеству и безопасности установлено не было.

На факт наличия жиров растительного происхождения было исследовано 224 пробы молочной продукции, из которых одна проба не соответствовала качеству.

Также в ходе надзора были выявлены нарушения требований к условиям хранения и маркировке продукции.