В Кунгуре для школьников с ОВЗ будет организован учебный кабинет

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Сергей Клепцин

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

К депутату Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия» Сергею Клепцину обратились родители учеников коррекционной школы Кунгура. Об этом сообщает пресс-служба исполкома партии в Пермском крае.

На сегодняшний день дети с ОВЗ размещены в нескольких образовательных учреждениях, включая школу №12. По словам Светланы Агапитовой — мамы ребёнка, который был переведён как раз в эту школу, — учебный процесс детей не организован должным образом и контрольные задания ребята вынуждены писать в коридоре школы.

Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Вопросы, связанные с социально незащищёнными группами населения, находятся на постоянном контроле. Как депутат Законодательного собрания, в чей избирательный округ входит Кунгур, принял решение лично разобраться в случившемся.

18 октября состоялась рабочая встреча депутата с представителем родительского сообщества Светланой Агапитовой, с педагогами коррекционной школы и директором школы №12 Эдуардом Комягиным. Благодаря активному участию Сергея Клепцина было выработано решение, что в кратчайшие сроки будет подготовлен кабинет к учебному процессу для ребят с ОВЗ, а также к концу октября будет готова ещё одна комната для занятий.

Депутат отметил, что замечания по организации учебного процесса и их отработка будут на постоянном контроле: «Родители детей из коррекционной школы хотят получить от администрации города некий план действий с указанием конкретных сроков по разрешению сложившейся ситуации. В личной беседе со Светланой Агапитовой выяснилось, что, к сожалению, такой информации руководство города до сих пор не предоставило». Вопрос о строительстве нового здания для размещения коррекционной школы ещё не доработан, это вопрос отдельной встречи.

Летом этого года партийцы Наталья Рослякова, координатор федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Пермском крае, и Сергей Клепцин уже выезжали в Кунгур. Кроме того, представителей родительского сообщества координатор партпроекта принимала в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае: «Проблема строительства нового здания для коррекционной школы пока не получила разрешения. Пока принимаются все возможные меры для организации учебного процесса. Министерство образования и науки Пермского края к началу учебного года решило вопрос с организацией доставки автобусами детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные школы Кунгура. Очень важно, чтобы родители не были оставлены один на один со своими проблемами».

Напомним, что в СМИ и соцсетях появилась информация, что дети с ограниченными возможностями здоровья в Кунгуре вынуждены учиться в коридоре, что в школе №12, где занимаются дети-инвалиды, не хватает кабинетов.

В мэрии Кунгура уточнили, что речь идёт о детях, которые проходят обучение на дому и приходят на контрольные занятия в общеобразовательную школу. Таковых в городе порядка 30 человек. «Это временная мера. Пока дети занимаются в рекреационном помещении. Сейчас в кабинете, где обычно учителя принимают контрольные работы у детей, идёт ремонт», — пояснила пресс-секретарь мэрии.

Здание, в котором находилась кунгурская коррекционная школа, признали аварийным. Детей распределили по двум общеобразовательным школам. Решение местных властей вызвало протест родителей учеников. Они добиваются того, чтобы в Кунгуре построили новую школу для детей-инвалидов. В настоящее время вопрос по строительству новой школы до конца не решён.