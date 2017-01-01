В Прикамье 11 территорий не исполнили свои обязательства по обеспечению жильём детей-сирот

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Первый зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин, представители минстроя и прокуратуры Пермского края провели совещание с главами муниципальных образований, не исполнивших обязательства по формированию в своих территориях спецжилфонда для обеспечения жильём детей-сирот. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Сегодня в Пермском крае 11 территорий-должников, не обеспечивших своевременное строительство или закупку помещений в срок. Это Бардымский, Карагайский, Кудымкарский, Куединский, Сивинский, Частинский муниципальные районы; Берёзовский, Ильинский, Чердынский городские округа; Косинский и Ординский муниципальные округа. При этом шесть муниципалитетов имеют практически нулевое исполнение по обеспечению жильём детей-сирот за два последних года, в то время как средства федерального и регионального бюджетов в виде субвенций доводятся до муниципалитетов своевременно.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Мы неоднократно выносили данный вопрос на совет глав, проводили внутренние совещания в минстрое, выдавали предупреждения, однако ситуация не изменилась. Поэтому нами было принято решение вынести вопрос на уровень правоохранительных органов. Просим прокуратуру провести оценку качества выполнения должностными лицами своих обязательств. Мы требуем, чтобы территории предоставили отчёт по проведённой работе и план-график обеспечения жильём на 2019 год и последующие периоды.

При этом Михаил Сюткин отметил, что особое внимание при строительстве нового жилья или закупке квартир для детей-сирот необходимо уделять качеству, наличию всех коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.

По итогу совещания было принято решение о проведении прокуратурой проверки действий глав муниципальных районов по обеспечению жильём детей-сирот.

Напомним, в 2019 году на обеспечение жильём детей-сирот 45 муниципалитетам Пермского края были доведены средства регионального и федерального бюджетов в размере 1 млрд руб.