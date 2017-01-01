В Пермском крае для людей с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн руб.

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Власти Пермского края объявили аукцион на поставку лекарственного препарата «Тикагрелор» для 12 тыс. граждан, страдающих определёнными заболеваниями системы кровообращения, сообщается на сайте губернатора Пермского края.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,7 млн руб. Планируется закупить почти 342,4 тыс. лекарства в дозировке 90 мг. Подведение итогов аукциона назначено на 8 ноября 2019 года.

Как пояснил главный врач клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров, «Тикагрелор» назначается для профилактики атеротромботических событий у пациентов, которые госпитализированы в стационар с диагнозом «острый коронарный синдром» и имеют очень высокий риск развития повторного атеротромбоза.

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