В Прикамье к новогодним праздникам в местах массовых гуляний установят тёплые туалеты Пока новые туалеты появятся лишь в Чёрмозе, Ныробе, посёлке Промысла, Нытве и Кудымкаре

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ГАУ ПК «Центр развития туризма» объявил аукцион на изготовление модульных туалетных блоков. Начальная (максимальная) цена договора составляет 9,9 млн руб.

Подрядчик должен изготовить пять модульных туалетных блоков. Их планируется установить в Чёрмозе (Ильинский район) между церковью Рождества Богородицы и зданием библиотеки, на Ныробском автовокзале (Чердынский район), в посёлке Промысла (Горнозаводский городской округ) у здания местного клуба, в Нытве у пруда около амфитеатра и на углу городской площади в Кудымкаре. Причём подрядчик должен не только доставить изготовленные туалеты на место, но и собрать, ввести в эксплуатацию и убрать за собой весь мусор.

Каркас туалетного блока и наружные двери сделают из металла, на пол положат линолеум, а наружные стены обошьют панелями из полимерного композита, стилизованными под дерево.

Каждый из пяти туалетных блоков будет разделён на женский и мужской блоки. В женском туалете будет по три изолированных кабинки с фаянсовыми унитазами, а в мужском — только по две, но там ещё будет один писсуар. Также в женском и мужском блоках установят фаянсовые раковины, диспенсеры для жидкого мыла, зеркало и даже сушилку для рук.

Согласно техническому заданию, внутри туалетов должны быть светильники энергосберегающего типа. Модуль также будет оборудован принудительной вентиляцией и системой обогрева для обеспечения нормативного температурного режима, в том числе в зимнее время. Предполагается, что каждый туалетный блок сможет выдерживать температуры от -30о до + 45о.

Все туалетные блоки предназначены для использования в условиях отсутствия центрального водоснабжения и водоотведения. Модуль не является объектом капитального строительства, а представляет собой мобильное сооружение контейнерного типа.

Все работы нужно закончить не позднее 16 декабря 2019 года. То есть к новогодним праздникам в местах массовых гуляний и на автовокзале вместо синих пластмассовых кабинок уже появятся новые тёплые туалеты.

Заявки на аукцион принимаются до 6 ноября. Итоги торгов планируется подвести 11 ноября.



