Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» рассказал пермским думцам о новом инвестиционном проекте

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

22 октября генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов выступил с докладом «Итоги деятельности и перспективы развития ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» как одного из крупнейших налогоплательщиков» на пленарном заседании Пермской городской думы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Впервые в практике законодательной власти Перми взаимодействие с бизнесом представлено в таком формате.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:

— В ходе выступления поделился с парламентариями успехами: уже три года показываем отличную динамику по всем основным финансово-экономическим и технологическим показателям. Этот год не исключение. Судя по результатам работы за девять месяцев, есть ожидание, что он будет лучше, чем все предыдущие. Мы возьмём новую высоту с точки зрения эффективности работы предприятия.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Кроме того, Сергей Андронов поделился опытом по реализации на предприятии крупных инвестиционных проектов, по ведению социально ответственного бизнеса и природоохранных мероприятиях.

Выступление генерального директора вызвало живой интерес у законодателей. Особенно много вопросов вызвало его заявление о реализации на предприятии нового инвестиционного проекта — комплекса каталитического крекинга, в результате чего будут созданы новые рабочие места, обеспечив пополнение городской казны.