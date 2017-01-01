В конце этой недели откроется Второй международный форум моды Fashion Planetarium Perm

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Фото: пресс-служба Fashion Planetarium Perm

Fashion Planetarium Perm распахнет свои двери в технопарке Morion Digital 25 и 26 октября (18+). На четырех площадках — деловой, коммуникационной, выставочной и образовательной — участников ждут мастер-классы и лекции экспертов из мира моды, бизнес-игры и краш-тесты модных проектов, сообщают организаторы форума.

В рамках мероприятия пройдут показы коллекций основателя бренда fy:r Светланы Сальниковой и ведущих пермских дизайнеров, а также конкурс одного платья и конкурс стилистов, тема которых — Год театра в России. Один из хэдлайнеров форума, идеолог образовательного проекта для профессиональной модной индустрии BE IN OPEN Алексей Баженов, расскажет, как устроен российский рынок моды и поделится «секретной» базой контактов фэшн-индустрии.

На площадке форума будут работать фотозона, фудзона, бьюти-бар и pop-up store пермских дизайнеров, где команда стилистов поможет подобрать модные образы.

Стоит отметить, что на большую часть событий форума вход свободный по предварительной регистрации, на отдельные события необходимо приобрести билеты на сайте Fashion Planetarium Perm.

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