Более 100 культурных учреждений Пермского края присоединятся к акции «Ночь искусств» Акция стартует уже 1 ноября

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пресс-служба "Ночи искусств в Пермском крае"

Пермский край вновь присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств». 3 ноября культурные учреждения региона продлят работу до полуночи, чтобы представить зрителям особую программу.

Все программы участников «Ночи искусств» объединены на одном ресурсе — уже загружено 106 программ участников. Эта цифра не окончательная, многие из участников представят программы накануне — 1 и 2 ноября. На сайте каждый житель региона сможет составить свой уникальный маршрут и поделиться им с друзьями.

Часть мероприятий начнутся уже 1 и 2 ноября. Так, 1 числа откроет акцию Музей электротранспорта, где пройдут экскурсии в ретротрамвае и ретротроллейбусе, познакомят с историей первой трамвайной линии и исторической схеме движения электротранспорта в Перми (0+). На следующий день, 2 ноября, в Центральном выставочном зале откроется выставка наивного искусства музея-заповедника «Царицыно» — «Люди должны быть разными. Путешествие» (0+).

Свои двери для жителей и гостей города 3 ноября распахнут многие музеи и культурные центра Перми. В Пермской галерее на протяжении всего вечера пройдут экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты живой музыки, приуроченные к выставке «Шедевры кремлёвских мастерских», в Доме Мешкова вечер будет посвящён театру, в Музее пермских древностей посетители исследуют мифы и легенды палеонтологии, познакомятся с направлением «криптозоология» и узнают об ископаемых растениях и животных, в Музее-диораме расскажут о культурной жизни дореволюционной Мотовилихи, а в киноцентре «Премьер» организуют масштабную клубную программу фильмов о людях искусства «Кино про Art 2.0» (12+).

В Органном зале запланированы два вечерних концерта. На первом орган будет впервые звучать в дуэте с редким этническим инструментом — японской бамбуковой флейтой сякухати. Сато Кавагое (орган) и Реисон Курода (сякухати) исполнят классические произведения западноевропейских и японских композиторов (12+). Позже этническую тему продолжит программа «Песни суоми». Органистка Юлия Глазкова из Санкт-Петербурга и певица из Финляндии Юлия Ковригина-Фамба представят музыку финских композиторов (12+).

Вне столицы региона свои программы для зрителей 1, 2 и 3 ноября представят Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева, Кочёвский музей этнографии и быта, Краснокамский краеведческий музей, Музей истории соли, Сардинский дом культуры другие.

Полный список мероприятий с подробными программами можно найти на сайте акции.