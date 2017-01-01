ИТ-компания из Перми стала 14-м резидентом «Сколково»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Разработчик платформы комплексного обследования жилых зданий TechCon вошёл в ИТ-кластер федерального инновационного центра «Сколково», сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Компания TechCon разрабатывает облачный сервис автоматизации технического обследования зданий, который сокращает сроки и стоимость проведения работ. Основная цель проекта — создание ресурса, отражающего полный жизненный цикл здания на всех этапах: обследование — проектирование — ремонт — эксплуатация.

«Получение статуса резидента «Сколково» даёт нам возможность привлечения дополнительной экспертизы со стороны других участников кластера энергоэффективных технологий фонда. Присвоенный нам статус свидетельствует также о том, что комплексное обследование жилых зданий — насущный вопрос для нашей страны и решать его нужно используя передовые ИТ-разработки», — отметил представитель компании TechCon.

Отметим, Пермский край — один из лидирующих регионов по количеству резидентов «Сколково». Сегодня регион представлен в пяти кластерах инновационного центра: семь резидентов — в ИT-кластере, трое, включая компанию TechCon, — в кластере «Энерготех», двое — в кластере «Биомед», и по одному — в кластерах «Ядертех» и «Космос».