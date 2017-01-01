Месторождение деловых контактов В Перми пройдут две крупные промышленные выставки

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 22 по 25 октября на «Пермской ярмарке» пройдут две масштабные выставки. Одна из них — «Нефть и газ. Химия» — посвящена технологиям и оборудованию для нефтяной, газовой и химической промышленности, другая — «Рудник» — технологиям, оборудованию и спецтехнике для добычи и обогащения руд и минералов.

Пермский край — регион с развитой промышленной экономикой и высоким научным потенциалом. Именно на территории Прикамья находится одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийных солей. Здесь работают такие промышленные гиганты отрасли, как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «ЕвроХим», добываются миллионы тонн нефти, выявлено и разведано более тысячи месторождений полезных ископаемых.

Выставка «Нефть и газ. Химия» уже более 20 лет становится местом встречи бизнеса и власти, площадкой для заключения выгодных контрактов и обсуждения перспектив нефтегазовой отрасли. Чтобы более полно показать ситуацию на промышленном рынке, проект проходит параллельно с выставкой добывающей отрасли — «Рудник». Вместе они соберут на «Пермской ярмарке» 130 компаний из России, а также Германии, Австралии, Китая и Японии.

«В этом году отмечается 90-летие Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. За эти годы нефтяная отрасль стала ведущей в экономике края, и наша выставка — воплощение того, как изменились технологии и оборудование. Участие в этом проекте позволяет идти в ногу со временем и задаёт направления развития на ближайшую перспективу», — говорит руководитель проекта «Нефть и газ. Химия» Максим Зубарев.

В рамках деловых мероприятий участники обсудят нормы технологического проектирования, трудности согласования проектной документации, вопросы безопасности производств, а также вопросы цифровизации промышленности: цифровое информационное моделирование объектов, программы для BIM-проектирования и т. д.

Профессиональными партнёрами выставок «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» стали ведущие отраслевые компании: ПАО «Уралкалий», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», что подчёркивает их высокий статус и авторитетность в промышленном сообществе.

«Выставка «Рудник» пройдёт уже в пятый раз, накопился опыт. Мы понимаем, что нужно посетителям, серьёзно относимся к отбору участников и составлению деловой программы, — отмечает руководитель проекта Елена Крайнова. — Успешность мероприятия во многом зависит от количества проведённых переговоров, заключённых контрактов. По­этому на площадке присутствуют ведущие специалисты и руководители предприятий, а также представители региональной власти».

Ежегодно участниками выставок становятся более 3000 специалистов — это сотрудники инженерно-технических отделов, руководители отделов и служб, высшее руководство промышленных предприятий регионального и федерального уровня.

Выставки «Нефть и газ. Химия» и «Рудник» пройдут на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 22 по 25 октября. Для участия необходима предварительная регистрация, доступная на сайтах oil.expoperm.ru и mine.expoperm.ru.