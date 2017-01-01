Бывший начальник отдела центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России обвиняется в мошенничестве

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В Пермском крае завершено расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере — и ч. 1 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба без признаков хищения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый, выступая посредником при решении финансового спора между бывшими партнёрами по бизнесу, злоупотребил их доверием, похитил денежные средства одного из них в сумме 1 млн руб. и причинил имущественный ущерб второму.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.