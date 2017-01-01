В Пермском крае за год безработица выросла на 10,4%

Твитнуть Поделиться Поделиться

К концу сентября 2019 года в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» стояло на учЁте 18 474 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 15 521 числятся как безработные. Такие данные приводит Пермьстат.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года 17 729 жителей региона не работали, из них 14 061 человек имели статус безработного. В конце августа 2019 года безработными значились 20 395 человек, из них 1921 человек получили работу.