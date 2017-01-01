В Прикамье собираются развивать деловой и инклюзивный туризм Новый руководитель Агентства по туризму Пермского края впервые выступила перед депутатами ЗС

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 22 сентября, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента с докладом выступила новый руководитель агентства по туризму и молодёжной политике региона Юлия Ветошкина. Она рассказала депутатам об основных приоритетах развития туризма в Пермском крае и новых проектах, готовящихся к реализации.

По словам Юлии Ветошкиной, для Пермского края приоритетными направлениями являются культурно-познавательный, активный, деловой, горнолыжный и оздоровительный туризм.

«Я работаю уже неделю, и, пообщавшись с коллегами, очень хочется создать некую межрегиональную межведомственную группу по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, рассмотреть лучшие практики других регионов по поддержке инвестиционных проектов. Мы понимаем, что у нас не будет продвижения, инвестор к нам не придёт. Поэтому мы рассчитываем на комплексное продвижение Пермского края, чтобы Пермь не путали с Пензой», — пошутила чиновница.

Юлия Ветошкина сообщила, что в Пермском крае уже создан координационный совет по туризму, но он ещё ни разу не собирался. «Мы первые планируем его собрать в ноябре. На этом совете мы хотим создать некие рабочие группы, чьи руководители будут набирать себе под конкретную задачу специалистов и взаимодействовать с нами по тому или ному направлению. При этом я предложу сделать координационный совет выездным, как это сделано в других регионах», — добавила глава Агентства по туризму.

Также чиновница отдельно остановилась на новых проектах, готовящихся к реализации.

Например, в крае наконец-то планируется развивать деловой туризм, который в Прикамье очень распространён. Для этого Агентство по туризму собирается усилить работу с ТПП и предложить туроператорам подготовить специальные туры для людей, которые приезжают в командировки. По словам Юлии Ветошкиной, это могут быть гастрономические туры, пивные, оздоровительные и т. д.

Ещё в ближайшее время Агентство по туризму совместно с минобром края реализует проект, в рамках которого 2 тыс. детей поедут по Пермскому краю. При этом Юлия Ветошкина хочет, чтобы край вошёл в программу «Моя Россия», чтобы в Прикамье приезжали дети из других регионов.

Также будет реализован пилотный проект по инклюзивному туризму. Четыре группы людей с ограниченными возможностями проедут по четырём маршрутам, один из которых — это «общение с лошадьми и хаски». «Эти туры организуют туроператоры, и мы хотим, чтобы по этим маршрутам сюда приехали люди и из других регионов. Дело в том, что у каждого ребёнка или взрослого с ограниченными возможностями есть один или два провожатых, которые тоже оставляют деньги в Пермском крае, что очень хорошо для наполнения регионального бюджета и работы гостиниц», — пояснила Юлия Ветошкина.

Депутаты оценили доклад нового руководителя агентства по туризму и выразили пожелание в следующий раз побольше говорить об экономической составляющей сферы туризма и привлечении федеральных средств.

Отметим, что это было её первое выступление перед депутатами Заксобрания Пермского края. А в ноябре Юлии Ветошкиной предстоит выступить в рамках «правительственного часа» уже на пленарном заседании.

Напомним, Юлия Ветошкина приступила к работе в Агентстве по туризму и молодёжной политике Пермского края 14 октября.

До 2012 года Юлия Ветошкина работала заместителем начальника управления протокола и внешних связей правительства Ярославской области. С ноября 2012 по 2016 год возглавляла агентство по туризму Ярославской области, где занималась «перезагрузкой Золотого кольца». В 2017—2018 годах занимала должность руководителя управления туризма минкульта Московской области.