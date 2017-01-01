Театр «17-я скрипка» устроит внеочередной показ своего спектакля «Признание»



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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 24 октября, пермский студенческий театр «17-я скрипка» устроит внеочередной показ своего спектакля «Признание» («Далёкие близкие») (6+), подарив уникальную возможность широкому зрителю очно познакомиться с постановкой. Спектакль удостоен нескольких наград на крупных всероссийских конкурсах и уже в ноябре представит регион в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье», напоминает сайт губернатора и правительства региона.

Показ спектакля состоится в актовом зале Пермского национального исследовательского политехнического университета (Комсомольский проспект, 29) в рамках окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Начало — в 19:00. Посмотреть спектакль можно бесплатно, однако количество мест ограничено.

В работе над спектаклем был задействован весь актёрский коллектив студенческого театра. В этом — одна из его особенностей: ребята сами выбирают персонажей и текст, через который смогут наиболее точно передать то, что их волнует. Они перечитали все рассказы Василия Шукшина и приняли решение, какие из них лягут в основу будущей постановки. В итоге получился спектакль, над которым, как говорят зрители, можно и посмеяться, и поплакать, а потом о многом подумать.

Напомним, с 1 по 28 октября телеканал «Ветта 24» показывает все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции начинаются ежедневно в 17:00. «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Уже в ноябре состоится финал фестиваля, где Пермский край представят студенческий театр «17-я скрипка» (Пермь) и школьный театр «Балаганчик» (пос. Яйва).

Студенческий театр «17-я скрипка» был создан на базе ПНИПУ в 2013 году. В дальнейшем артисты театра практически каждый год становились призёрами престижных творческих фестивалей и конкурсов для молодёжи и студенчества. За это время в театре было поставлено 13 спектаклей и более 40 номеров оригинального и театрального жанров, а многие студенты-актёры стали настоящими звёздами.

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