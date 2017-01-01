Из Перми уехало на 1834 человека больше, чем прибыло

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По итогам миграционной ситуации за период с января по июль 2019 года, в Пермский край прибыло 43 735 человек, а уехало — 45 569, сообщает Пермьстат.

Основная масса выбывших из Пермского края мигрировала в пределах России. Их насчитывается порядка 43 634 человек. Со странами СНГ сложился миграционный отток в количестве 1750 человек.

Из стран дальнего зарубежья миграционный приток составил 394 человека, а отток — 185 человек. В международной миграции динамика следующая: 2024 прибывших и 1935 выбывших.

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