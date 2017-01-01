Депутаты проголосовали за повышение тарифа в общественном транспорте в первом чтении



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Проект «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми», предусматривающий повышения тарифа с 20 руб. до 26 руб. с 1 февраля, принят в первом чтении Пермской городской думой. За него проголосовали 27 депутатов, двое воздержались, и один против.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, сейчас разрыв в бюджете по доходам и расходам транспортной отрасли составляет 888 млн руб.



Начальник департамента транспорта Анатолий Путин уточнил, что в январе разрыв увеличится ещё на 17 млн руб.; если отложить увеличение тарифа до 1 июля, то разрыв увеличится ещё на 210 млн руб.



Поправки в проект можно вносить до 10 января 2020 года.



Также думцы рассмотрели ещё один вопрос — о введении нового тарифного меню (проездных). Его в первом чтении поддержали 26 депутатов, двое — воздержались.