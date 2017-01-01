Долг за услуги водоснабжения в Пермском крае — более 1 млрд руб.

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Как сообщается в компании «НОВОГОР-Прикамье», должниками значатся юридические лица и организации, управляющие многоквартирными домами.

Более 825 млн руб. долга приходится на УК, ТСЖ и ЖСК, почти 190 млн руб. ресурсоснабжающей организации должны юридические лица.

Компания использует все разрешённые законодательством инструменты для взыскания дебиторской задолженности. С начала года должникам было направлено более 22 тыс. досудебных претензий на сумму 1752 млн руб. Более 7 тыс. должников оплатили услуги на этом этапе, не дожидаясь обращения «НОВОГОРа» в суд. В ходе судебных взысканий были погашены долги на общую сумму более 116 млн руб.