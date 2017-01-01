Комитет по экономической политике ЗС рекомендовал к принятию «налоговые» законопроекты

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Сегодня, 22 октября, члены комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания рассмотрели два законопроекта, которые касаются внесения изменений в региональное налоговое законодательство — о налоге на имущество организаций и о патентной и упрощённой системах налогообложения.

В результате комитет решил оба законопроекта рекомендовать к принятию во втором чтении на пленарном заседании, которое пройдёт 24 октября.

Напомним, первый из этих двух законопроектов был внесён главой Губахи Николаем Лазейкиным. Автор законопроекта предложил выровнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости, установив с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

Между чтениями законопроект существенно доработали, добавив в него много новых и стимулирующих к развитию налоговых льгот. Например, в целях стимулирования строительства новых и реконструкции действующих гостиниц предлагается на 10 лет освободить от уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости организации, вложившие не менее 500 млн руб. в строительство или реконструкцию гостиницы категории не ниже чем «три звезды». Также льготу в виде 10-летнего освобождения от уплаты налога планируется предоставить организациям, которые вкладывают большие деньги в приспособление и ремонт объектов культурного наследия.

Часть поправок касалась снижения размера налога. Например, владельцы заводоуправлений, где для размещения рабочих мест работников используется не менее 50% площади, а также ангаров и гаражей, где для размещения торговых и офисных объектов используется менее 20% площади, смогут платить всего 25% от полной суммы исчисленного налога.

При этом депутаты предусмотрели льготы и для бизнеса, занимающего небольшие помещения. Например, они предложили увеличить размер вычета для реально работающих субъектов малого предпринимательства с 50 кв. м до 100 кв. м. Следовательно, с 2020 года 100 кв. м площади одного объекта недвижимого имущества в собственности субъектов малого бизнеса налогом на имущество от кадастровой стоимости не будут облагаться вообще.

Второй законопроект должен расширить условия применения патентной и упрощённой систем налогообложения и снизить негативную реакцию со стороны предпринимателей, для которых после отмены ЕНВД должна вырасти налоговая нагрузка. Между чтениями некоторые льготные ставки, изначально прописанные в законопроекте, решили временно сделать ещё меньше, чтобы увеличение налоговой нагрузки при переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения стало более плавным.

Например, более плавные налоговые ставки предложили установить по УСН «доходы минус расходы» для сферы общепита (в 2020—2021 годах ставка будет равна 7%, а в 2022—2024 годах — 10%) и сделать налоговые каникулы по УСН для стартапов, работающих в сфере информационных технологий, сроком на один год.