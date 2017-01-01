Проект бюджета Пермского края прошёл через комитет по экономической политике

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 22 октября, члены комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания рассмотрели проект бюджета Пермского края на 2020—2022 годы.

Члены правительства сообщили, что собственные налоговые и неналоговые доходы края в 2020 году составят 125,9 млрд руб., в 2021-м — 133,3 млрд руб., а в 2022-м — 142,8 млрд руб. Расходы же в 2020 году составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022 — 156,4 млрд руб.

Бюджет на три года сохраняет тенденцию предыдущих лет и остаётся социально направленным. В 2020 году социальные расходы составят 74% от всех расходов краевого бюджета.

Более того, по ряду программ предусмотрено увеличение финансирования. Например, финансирование госпрограммы «Качественное здравоохранение» в 2020 году увеличится на 3,6 млрд руб. В частности, это произойдёт из-за выделения больших средств на строительство больниц, расширения списка льготных медикаментов, и увеличения взноса в ТФОМС на 1,5 млрд руб., которое позволит сделать бесплатным для детей и пенсионеров более дорогие медицинские услуги.

Финансирование госпрограммы «Образование» увеличено на 2,7 млрд руб. из-за выделения дополнительных средств на увеличение количества мест в школах, а также покупки для учреждений новых автобусов и компьютеров.

Также в следующую «трёхлетку» сохраняется тенденция увеличения объёмов дорожного фонда. Согласно проекту бюджета, в 2020 году финансирование по программе «Развитие транспортной системы» увеличится на 5,5 млрд руб. и составит 21,6 млрд руб. Объём дорожного фонда в 2020 году составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году увеличится до 18,2 млрд руб.

Ещё краевые власти сильно увеличили финансовую поддержку муниципалитетов. В 2020 году в территории предлагается направить более 29,4 млрд руб., что составит 20% от всех расходов краевого бюджета. Эти деньги муниципалитеты получат в качестве субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов и поселений, а также в виде субсидий, которые должны стимулировать развитие территорий.

Планируется, что дефицит краевой казны в 2020 году составит 10,9 млрд руб., в 2021 году — 13 млрд руб., в 2022-м — 13,6 млрд руб. При этом он остаётся в «безопасных» границах, так как, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит должен составлять не больше чем 15% от доходной части бюджета субъекта.

Комитет по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания принял решение рекомендовать документ к принятию в первом чтении на пленарном заседании, которое пройдёт 24 октября. Завтра проект бюджета также рассмотрят на профильном комитете.

Отметим, что на публичных слушаниях, которые прошли 16 сентября, министр финансов Пермского края Елена Чугарина заявила, что бюджет формировался в очень непростых условиях из-за отсутствия стопроцентно понятных вводных, связанных с размером федерального финансирования. Также, по словам министра финансов, для региона оказались очень ощутимыми последствия решений, принятых за последние годы на федеральном уровне. Например, это освобождение от налогообложения всего движимого имущества и увеличение ставки НДС с 18% до 20%, что привело к увеличению стоимости госзаказа. «Всё это происходит в условиях реализации нацпроектов и необходимости реализации больших инвестиционных проектов, таких как строительство социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры. На это нам, конечно, нужны значительные финансовые средства, и изыскать их было тоже непростой задачей. Поэтому на сегодняшний момент мы исчерпали практически все возможности для оптимизации доходов», — сообщила министр.

Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина пояснила, что в качестве основных направлений налоговой политики на 2020—2022 годы край определил для себя повышение эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, сохранение стоимости патента для трудовых мигрантов, улучшение параметров налогообложения для малого бизнеса и в отношении недвижимости.