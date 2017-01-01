К 2024 году экспорт региональной продукции увеличится на 93 млрд рублей

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Пресс-служба губернатора Пермского края сообщила, что в Министерстве промышленности и торговли РФ подвели итоги приёма заявок на участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности.

К участию в КППК из Пермского края одобрено 22 проекта от 16 компаний из химической, фармацевтической, лесопромышленной, лёгкой и кабельной промышленности, а также нефтегазового и сельскохозяйственного машиностроения на общую сумму 73,2 млрд рублей.

Ожидается, что благодаря реализации этих проектов, к 2024 году экспорт региональной продукции увеличится на 92,6 млрд рублей.

По итогам прошлого года экспорт Пермского края составил 5,39 млрд долларов, за первые восемь месяцев текущего года — 3,49 млрд.