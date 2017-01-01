«ПермГорЭлектроТранс» по итогам года понесёт убытки в 30 млн руб.

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МУП «ПермГорЭлектроТранс» по итогам года понесёт убытки в 30 млн руб. Об этом заявила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева на пленарном заседании Пермской гордумы.

По её словам, это связано с содержанием автобазы на ул. Ижевской и использованием подвижного состава ПГЭТ на тех маршрутах, на которых отказываются работать перевозчики.



По её словам, базу на Ижевской планируется выставить на продажу. Это не скажется на работе предприятия, ведь бывший троллейбусный парк на ул. Куйбышева, 115 может вместить ещё до 100 автобусов к тем 85, которые сейчас там базируются