Власти Перми проведут эксперимент по отсутствию кондукторов в транспорте


Дмитрий Енцов журналист
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Новый трамвай салон
Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми проведёт эксперимент на одном из маршрутов общественного транспорта с отсутствием кондукторов. Об этом на пленарном заседании гордумы заявила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

Но когда именно и на каком маршруте предстоит провести эксперимент, пока не определено. По словам Гаджиевой, это будет сделано до 2021 года, когда запланирован отказ от кондукторов. 

Эксперимент должен показать как действие системы валидаторов, так и платёжную дисциплину пассажиров. 

Напомним, к июлю 2021 года на общественном транспорте Перми планируется отказ от всех кондукторов.

Гаджиева уточнила, что траты на кондукторов ежегодно составляет порядка 800 млн руб.

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