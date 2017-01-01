Власти Перми проведут эксперимент по отсутствию кондукторов в транспорте

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Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми проведёт эксперимент на одном из маршрутов общественного транспорта с отсутствием кондукторов. Об этом на пленарном заседании гордумы заявила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

Но когда именно и на каком маршруте предстоит провести эксперимент, пока не определено. По словам Гаджиевой, это будет сделано до 2021 года, когда запланирован отказ от кондукторов.

Эксперимент должен показать как действие системы валидаторов, так и платёжную дисциплину пассажиров.

Напомним, к июлю 2021 года на общественном транспорте Перми планируется отказ от всех кондукторов.

Гаджиева уточнила, что траты на кондукторов ежегодно составляет порядка 800 млн руб.