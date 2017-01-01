На сегодняшний день в Перми 144 автобуса, соответствующих требованиям новой транспортной модели

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в парках «Пермгорэлектротранса» и частных перевозчиков находятся 144 автобуса, соответствующих жёстким требованиям будущих контрактов, то есть младше 10 лет, низкопольные, класса двигателей ЕВРО-5. Об этом депутатам Пермской городской думы сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

По её словам, большинство автобусов в городе — 335 — не соответствуют минимальным будущим требованиям. Всего в Перми на маршрутах задействованы 858 автобусов.



К концу 2021 года в Перми должен работать 561 автобус по жёстким требованиям и 175 по смягчённым.