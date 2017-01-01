Власти Перми планируют ввести униформу для водителей и кондукторов автобусов

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На пленарном заседании Пермской городской думы 22 октября заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева сообщила, что при внедрении новой транспортной модели планируется предъявить требования к внешнему виду водителей и кондукторов.

Так, планируется, что водители будут в белых рубашках, красных галстуках и красных кепках, девушки-водители могут обойтись без кепок, кондукторы должны быть в красных жилетах.