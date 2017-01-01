39,5% пермяков не устраивает переполненность городских автобусов

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На пленарном заседании Пермской городской думы 22 октября заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева рассказала о социологическом опросе, который провело среди пассажиров ООО «Прикамский исследовательский центр технологии социального согласия».

Всего на предмет, что их не устраивает в городских автобусах, было опрошено 1250 человек.

Так, 39,5% опрошенных ответили, что не устраивает переполненность салонов, 23,8% — устаревший парк, 23,3% — нерегулярность движения, 18,4% — риск попасть в ДТП, и 13,5% — культура обслуживания.