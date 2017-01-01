Сотрудники ГИБДД и судебные приставы взыскали более 10 млн рублей с автомобилистов-должников

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По данным УФССП России по Пермскому краю в рамках еженедельных совместных рейдов судебных приставов и сотрудников ГИБДД с начала года на дорогах Пермского края выявлено 2 тыс 65 неплательщиков.

Пойманным должникам приставы предоставляют возможность на месте исполнить финансовые обязательства. За последние девять месяцев сотрудниками УФССП России по Пермскому краю приняты платежи по налогам в размере более 6 млн рублей и штрафов ГИБДД на сумму более 3 млн рублей.

В случае если автомобилист-должник откажется погасить долг, автомобиль подвергается процедуре ареста. Судебными приставами составлено 188 актов описи и ареста транспортных средств — это более 56 млн рублей общей суммы задолженности.

В случае, если автолюбитель продолжает уклоняться от необходимых выплат, арестованные машины изымаются и передаются на реализацию в счет погашения долга.