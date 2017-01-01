Завершилось объединение краевой больницы им. Вагнера и Александровской центральной горбольницы

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Одна из главных задач объединения — сделать медицинскую помощь в отдалённых территориях Пермского края доступнее и качественнее, говорится на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Благодаря присоединению медучреждения к краевой больнице им. Е. А. Вагнера в Березниках жители Александровского района смогут получать помощь узких специалистов по месту проживания, без выезда в районный центр, за счёт мобильных бригад врачей.

Михаил Суханов, главный врач краевой больницы им. Е. А. Вагнера:

— Мы планируем организовать в Александровском районе хорошую диагностическую базу с возможностью круглосуточного и дневного пребывания. Те пациенты, которые будут нуждаться в неотложном лечении или высококвалифицированном многопрофильном лечении, будут сразу направляться в Березники.

В настоящий момент все структурные подразделения сохранены и работают в штатном режиме.