Уровень инфицирования ВИЧ в Пермском крае снизился на 10%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что за девять месяцев 2019 года показатель выявляемости ВИЧ-инфекции составил 88,7 случая на 100 тыс. человек. В прошлом году этот показатель был 98,6 на 100 тыс. человек.

Отмечается, что количество граждан, которые прошли обследование на ВИЧ-инфекцию, увеличилось на 3,8% — это более 470,6 тыс. жителей региона. Снижение инфицирования ВИЧ зарегистрировано в двадцати административных территориях края.

Лечение антиретровирусными препаратами получают 65,6% ВИЧ-инфицированных. На 2020 год запланировано охватить лечением 90% пациентов.

Твитнуть Поделиться Поделиться