Увидел свет альбом-каталог «Александр Жунёв. Эксперименты нехудожника»

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Александр Жунёв

Фото: Константин Долгановский

Инициатор издания — жена художника Анна — собрала в книгу более ста работ Александра Жунёва, а также эскизы нереализованных проектов.

Среди представленных в книге работ художника признанные классикой стрит-арта «рыбофоны», портретные трафареты, работы, выполненные в авторской технике пиксель-скотч-арт, и масштабные панно — муралы — огромные изображения на стенах зданий.

В книгу вошли фрагменты интервью и публикаций о его творчестве, дневниковые записи из блога и страниц соцсетей, а также воспоминания близких ему людей.

Анна Жунёва подчеркивает, что это книга Саши. «Когда Саши внезапно не стало, я начала рассказывать, как рождалась и появлялась на свет та или иная работа, словом, посвящать в творческую кухню, — рассказала вдова художника. — При этом вспоминалось много забавных случаев. Мне хотелось, чтобы люди могли не только оценить результат, но и узнать, что стояло за его появлением на свет. И эти истории я выкладывала с тегом #хроникаЖунёва, и для меня самой это был поиск ответов на занимавшие меня вопросы. Когда таких историй накопилось достаточно, стала напрашиваться книга. Получилась книга-настроение, книга-присутствие».

Электронный вариант книги «Эксперименты нехудожника» (16+) размещён на сайте «Пермской библиотеки».

Анна Жунёва отметила, что, возможно, позже книга выйдет и в печатном варианте.