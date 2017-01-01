Назначен новый исполнительный директор ЗиД

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Новым и. о. исполнительного директора ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» стал Павел Панков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикиамье» со ссылкой на источник на предприятии.

В 2016 году Павел Панков работал советником исполнительного директора другого пермского оборонного предприятия — ПАО «Мотовилихинские заводы».

Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, управляющий ЗиДа Александр Ерёмин объявил об увольнении исполнительного директора Леонида Смирнова и всех его замов. Причина увольнения не озвучивалась.