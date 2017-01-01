Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 22 октября

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Трудности застройки. Реализация нацпроекта по строительству нового жилья может привести к катастрофическим последствиям для рынка.

Патрон и проклятие. Какие факторы влияют на наполняемость местных бюджетов в условиях централизации.

Тариф дотянули до последнего. Пермские депутаты не могут определиться со стоимостью проезда в общественном транспорте.

Ирина Горбунова: Любое решение — в интересах детей. Депутат Пермской городской думы и директор лицея №9 — о задачах и проблемах развития школ и необходимости жёстких мер.

Инкубатор кадров. Власти Прикамья и «ЛУКОЙЛ» договорились о совместном развитии Пермского НОЦ.

Нелёгкая доля. Краевой минстрой сформировал новую дорожную карту по достройке проблемных домов.

Квартира для химика. Компания «Метафракс» построила ещё два жилых дома для своих сотрудников.

Бюджет и бизнес. Краевых депутатов ждёт послание губернатора и законопроекты для бизнеса.

Социальный акцент. В Перми прошли публичные слушания по проекту бюджета Пермского края.

ТЮЗ: перезагрузка. Театр юного зрителя начал театральный сезон в обновлённом виде.

Царская сокровищница. В Пермь приехали шедевры из Кремля.

Земля — музеям! В PERMM открылась выставка-мастерская.

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