В Перми эвакуировали Дворец детского творчества

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Фото: wikimedia.org

Пермский дворец детского (юношеского) творчества на ул. Сибирской, 27а был эвакуирован. Причиной этому стал подозрительный пакет, пояснили «Новому компаньону» в ГУ МВД России по Пермскому краю.

С сообщением о пакете сотрудники дворца обратились в Свердловский отдел полиции.

В результате все посетители и персонал дворца были эвакуированы, был вызван патруль с поисковой собакой. В ходе проверки было обнаружено, что содержимое подозрительного пакета — мусор.