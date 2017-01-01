Пермский политех попал в список лучших университетов мира в области инженерных наук

Твитнуть Поделиться Поделиться

Авторитетный международный журнал Times Higher Education опубликовал престижный перечень ведущих университетов мира в предметной области Engineering and Technology. Пермский политех не только вновь вошёл в рейтинг, но и стал единственным вузом из Пермского края.

Международные эксперты отметили высокий уровень взаимодействия Пермского политеха с ведущими промышленными предприятиями, а также развитие научных направлений в области машиностроения и аэрокосмической техники.

Всего в перечень вошли свыше 1000 университетов, представляющих более 50 стран мира. В рейтинге отмечены университеты, ведущие исследования в области машиностроения, электротехники и электроники, аэрокосмической техники, гражданского строительства и химической инженерии.

Твитнуть Поделиться Поделиться