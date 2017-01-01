В Перми появился новый концертный европейский рояль

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Фото предоставлено пресс-службой «Часового завода»

«Часовой завод» приобрёл концертный рояль Petrof в Чехии. Презентация инструмента состоялась 20 октября на концерте в культурном пространстве «Часовой завод». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Струны рояля изготовлены из германской и американской стали, корпус — из бука и берёзы, а общий вес составляет 433 кг.

Известный джазовый пианист-импровизатор, лауреат международных конкурсов и фестивалей, участник международного хора ЮНЕСКО Олег Аккуратов первым показал возможности нового инструмента. Он исполнил произведения Сергея Рахманинова, Астора Пьяццолла и Мориса Равеля.

Исполнить на новом рояле произведения российских, итальянских, французских и аргентинских композиторов также смогли музыканты Игорь Ануфриев, Николай Романов, Лариса Кокшарова, Ильдар Набиулин и Анна Щекотова.

Евгений Коробейников, директор культурного пространства «Часовой завод»:

— Появление такого инструмента — это ответственность для нас. Инструмент должен жить полной жизнью, звучать. Новый рояль расширяет возможности культурного пространства. Теперь мы готовы принимать музыкантов мирового уровня.

Новый рояль пермяки услышат снова уже 3 ноября на пермской «Ночи искусств» в рамках музыкального спектакля «Эпистолярный роман» (18+) по биографиям Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.