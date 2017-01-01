Прокуратура выявила нарушения в Пермском филиале Волжского университета водного транспорта

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Как сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры, Пермская транспортная прокуратура провела ревизию по исполнению бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

В ходе проверки Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта были выявлены факты необоснованного допуска участников к конкурентным процедурам, заявки которых не соответствовали установленным требованиям в части характеристик поставляемого товара, а также нарушения сроков размещения извещений о проведении электронных аукционов.

Прокурор вынес директору образовательного учреждения представления, по результатам рассмотрения нарушения будут устранены. Трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть работников учреждения — к административной ответственности по ч. 1, ч. 2, ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).