На этой неделе десятки домов останутся без водоснабжения

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Фото: Yandex.ru

ООО «Новогор-Прикамье» предупреждает о проведении плановых ремонтных работ на сетях в Орджоникидзевском, Свердловском, Кировском и Дзержинском районах. Об этом сообщается на сайте компании.

Завтра, 22 октября, с 09:00 до 19:00 водоснабжение будет отключено в домах на ул. Магистральной, 40, 42 и 44.

23 октября с 09:00 до 19:00 без воды останутся дома на ул. Кировоградской, 19 и 21.

26 октября воду отключат с 09:00 до 19:00 в домах на ул. Бумажников, 18; Мозырьской, 2; Оршанской, 11; Сестрорецкой, 10, 13, 15, 16, 3 и 9.

В этот же день, 26 октября, воды не будет с 09:30 до 19:30 по адресам Вижайская, 15, 19; Люблинская, 24 и Никулина, 35.

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