В Пермском крае за сезон собрали 20 т шишек

Твитнуть Поделиться Поделиться

С начала сезона заготовки лесных семян в рамках нацпроекта «Экология» арендаторами лесных участков и лесхозами было собрано 19,5 т еловых и 0,5 т сосновых шишек, сообщается в пресс-службе губернатора Пермского края.

В рамках проекта «Сохранение лесов», утверждённого Президентом России, перед Пермский краем встала задача — к 2021 году сформировать запас семян 2,3 т. За счёт федеральных средств в 2019 году была закуплена современная лесохозяйственная техника: автогидроподъёмники с максимальной высотой платформы около 12 м и шишкосушилка.

После сбора шишки направляются на переработку и получение семян в лесхоз, где установлена шишкосушилка. Затем семена помещают на хранение в склад, после чего весной их высевают в лесных питомниках. В Пермском крае для выращивания посадочного материала организовано 11 государственных лесных питомников.