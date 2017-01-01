Весь этот джаз

«Джаз-лихорадка-2019» была посвящена Дюку Эллингтону

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Фото: организаторы фестиваля

В этом году международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (6+) прошёл во Дворце культуры им. Солдатова и был посвящён 120-летию легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона.

Обладатель одиннадцати премий «Грэмми», композитор, аранжировщик, пианист, руководитель джаз-бэнда Дюк Эллингтон оказался ближе Перми, чем все мы думали. Как сообщил на открытии фестиваля его художественный руководитель Валерий Протасевич, один из «отцов» советского джаза Генрих Терпиловский, руководивший в Перми джаз-оркестром, состоял с американским маэстро в долгой и плодотворной переписке.

«Музыканты были ровесниками, оба — страстно любили джаз. Определённо, им было что обсудить. Лично они встретились лишь однажды. Это произошло в Москве в 1971 году, когда бэнд Эллингтона приезжал в СССР на гастроли. В общем, у музыкантов была настоящая дружба, разделённая лишь океаном», — рассказал Валерий Протасевич.

Эту мысль организаторы фестиваля воплотили в оформлении сцены, где изображения Бруклинского и Камского мостов соединились.

Композиции Дюка Эллингтона, и не только в первый день фестиваля, исполнили известные в Перми джаз-команды «Роман Аверин Project» и «Аристократ». В краевую столицу приехала и латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, которая вдохновенно и энергично пела в сопровождении Казанского филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан.

«Этот оркестр — музыкальный правопреемник традиций оркестра Олега Лундстрема из Казани. В советское время это был один из самых известных джазовых оркестров, который, кстати, возник благодаря Дюку Эллингтону. Будучи ещё молодым человеком и живя в Харбине, Лундстрем купил пластинку с записями бэгда Эллингтона и загорелся идеей создать свой джазовый оркестр», — пояснил Валерий Протасевич.

Во второй фестивальный день к музыке добавили немного танцев. В фойе было приятно двигаться под свинг в исполнении ансамбля «Art&Cool». В это же время на большой экран транслировалась арт-импровизация художницы Натальи Баженовой. Краски ложились легко и радостно, в ритме джаза.

Заключительным фестивальным вечером на сцене ДК им. Солдатова прошёл батл Бутманов. Сначала выступило трио Олега Бутмана, аккомпанировавшего американскому певцу Эллиотту Маннерлину.

«С трио Бутмана мы работаем вместе уже примерно пять лет. Для меня это очень плодотворное сотрудничество, стирающее границы между странами и континентами. В конце концов, все джаз-музыканты относятся к большой интернациональной семье. На каждом концерте, где звучит джаз, приобщаются к ней и слушатели», — заметил Эллиотт Маннерлин перед концертом.

Американец исполнил зажигательные джазовые хиты на все времена.

После трио сцену занял Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Перед концертом музыкант заметил, что ему приятно в очередной раз приехать в Пермь, где его неизменно встречает чуткая к импровизации публика. Оркестр сыграл композиции Дюка Эллингтона и Уинтона Марсалиса.

Закрылась «Джаз-лихорадка» аплодисментами и обещанием традиционно открыться в следующем году

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