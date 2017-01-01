План земельного участка в электронном виде теперь можно получить за 15 дней

Твитнуть Поделиться Поделиться

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми сообщил, что в экспериментальном режиме вводит новую электронную услугу — получение градостроительного плана земельного участка в электронном виде.

Получить электронный градостроительный план земельного участка можно, подав заявление на портале госуслуг или в филиалах МФЦ. Для этого заявителю нужно выбрать вкладку «в электронном виде», а также указать свою электронную почту. План будет получен в течение 15 рабочих дней.