План земельного участка в электронном виде теперь можно получить за 15 дней
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Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми сообщил, что в экспериментальном режиме вводит новую электронную услугу — получение градостроительного плана земельного участка в электронном виде.
Получить электронный градостроительный план земельного участка можно, подав заявление на портале госуслуг или в филиалах МФЦ. Для этого заявителю нужно выбрать вкладку «в электронном виде», а также указать свою электронную почту. План будет получен в течение 15 рабочих дней.
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