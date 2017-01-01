Пермский край оказался в середине рейтинга доступности газа населению

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Из 73 регионов, включённых в рейтинг, Пермский край занял 23-е место. Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах России приводится в рейтинге РИА «Новости», подготовленном на основании данных Росстата.

Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, доступных среднему потребителю, чистую среднемесячную заработную плату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года авторы исследования поделили на региональный тариф на газ, установленный с 1 июля 2019 года.

Так, по данным аналитиков, на среднюю заработную плату жители края смогут купить 5259,3 кубометра газа по средней цене 6,12 руб.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, там за 4,27 руб. можно приобрести 2,0 тыс. кубометров газа. На последнем, 73-м, месте — Саратовская область с ценой 9,2 руб. за 2,6 тыс. кубометров газа.