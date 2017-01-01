Депутаты Пермской городской думы проконтролировали процесс реставрации стадиона «Авангад»


Кристина Бабушкина
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Стройка
Фото:  Пресс-служба Пермской городской думы

Пресс-служба Пермской городской думы сообщает, что после реконструкции на стадионе «Авангард» в Кировском районе появятся два футбольных поля, площадка для хоккея, волейбола, баскетбола, трибуны и раздевалки.

Процесс сдачи и приёмки капитального ремонта стадиона «Авангард» находится под контролем координатора проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Натальи Росляковой и депутата Пермской городской думы Арсена Болквадзе. На этой неделе они проверили ход работ и отметили, что не соблюдены сроки сдачи объекта, обозначенные в договоре.

Региональный координатор партпроекта подчеркнула, что объект не будет принят, пока план реконструкции не будет исполнен в полном объёме, и дала поручение подрядчику устранить замечания.

Арсен Болквадзе отметил, что входная группа требует серьёзного ремонта: «Как театр начинается с вешалки, так и стадион должен начинаться с входной группы. Сейчас забор по периметру стадиона представляет плачевное состояние. На следующий год нужно заложить средства для его ремонта».

В настоящее время на стадионе «Авангард» завершается асфальтирование и устанавливаются шумопоглощающие экраны.

Напомним, что стадион «Авангард» был построен судозаводом «Кама» в советское время, в 90-х и начале 2000-х находился в запустении. Несколько лет назад собственник безвозмездно передал «Авангард» муниципалитету, сейчас идёт капитальный ремонт. После реконструкции стадион «Авангард» станет многофункциональным объектом. Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 года.

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