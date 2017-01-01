«МегаФон» предлагает кэшбэк на услуги связи до 30%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

На Урале телеком-оператор предлагает кэшбэк на связь до 30%. Его могут получить абоненты, которые с «МегаФоном» более двух лет. «Новичков» тоже ждут бонусы, сообщает пресс-служба компании.

Использовать бонусы можно на безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, доступ к соцсетям, мессенджерам и YouTube. А также покупку книг, фильмов, музыки или гаджетов в салонах и интернет-магазине «МегаФона». Всего доступно порядка 20 сервисов.

Накопить кэшбэк просто. Треть расходов от абонентских платежей и оплаты роуминга могут вернуть те, кто пользуется одним номером в течение двух лет. Для новичков — тоже хорошие новости. Стартовый размер кэшбэка 10% предусмотрен для тех, кто только перешёл на «МегаФон» и обслуживается до трёх месяцев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%.

Это действительно много, считают эксперты телекома.

Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics:

— Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с «МегаФоном». И если абонент переходил с тарифа на тариф, стаж всё равно копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге.

В пресс-службе оператора отметили, что кэшбэк был запущен ещё весной и в течение полугода в компании изучали опыт и пожелания абонентов. Новый продукт — ответ на запросы людей. Теперь клиенты могут прокачать свой тариф без дополнительных затрат или купить на бонусы мобильные устройства. А лояльные к «МегаФону» клиенты получат больше: чем дольше пользуетесь — тем больше кэшбэка.

Подробнее — на сайте www.megafon.ru

На правах рекламы