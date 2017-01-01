В четверг депутаты ЗС лишат мандата Владимира Подкорытова Вопрос уже внесен в повестку комитета по госполитике

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Фото: Игорь Катаев

Депутаты краевого парламента 24 октября рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Подкорытова.

Этот вопрос уже находится в повестке завтрашнего комитета по госполитике и местному самоуправлению. После того как члены комитета проголосуют за то, чтобы рекомендовать принять это постановление на октябрьской «пленарке», вопрос появится и в повестке пленарного заседания.

Напомним, 17 сентября Ленинский районный суд вынес приговор депутату фракции «Единая Россия» (избран по 17-му одномандатному округу — часть Горнозаводского и Чусовского районов), гендиректору АО «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимиру Подкорытову. Его обвинили по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере) и оштрафовали на 500 тыс. руб. Приговор вступил в силу 27 сентября.

Владимир Подкорытов

Даже если суд назначил штраф, согласно действующему законодательству, Владимир Подкорытов не сможет исполнять депутатские обязанности и участвовать в избирательных кампаниях до момента, пока судимость не будет погашена. Таким образом, он станет уже пятым депутатом этого созыва, чьи полномочия прекратили досрочно.

Владимир Подкорытов был избран в ЗС 18 сентября 2016 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской район и часть Горнозаводского района). В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили, что, согласно действующему избирательному законодательству, дополнительные выборы по вакантным мандатам в одномандатных округах должны состояться в течение одного года. По информации «Нового компаньона», скорее всего, выборы пройдут весной, то есть раньше даты единого голосования.