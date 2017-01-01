Пермская компания отправит в Японию роботов на сумму 200 тыс. долларов

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Российский производитель сервисных роботов «Промобот» и Японская ассоциация культурного и делового обмена подписали соглашение о сотрудничестве на выставке CEATEC в Японии.

На сайте компании сказано, что Японская ассоциация будет содействовать производителю в поиске дистрибьюторов, локализации продукта и создании лингвистической базы. «Промобот» начнёт работу на японском рынке до конца 2019 года и поставит не менее десяти сервисных роботов Promobot V.4 в японские банки, музеи и торговые центры. Кроме этого, планируется открытие сервисного центра по обслуживанию роботов в Японии.