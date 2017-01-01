Объём реализуемых в Пермском крае инвестпроектов составляет 670 млрд руб.

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На итоговом пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума одним из вопросов дискуссии стала реализация инвестиционных проектов и промышленная кооперация. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства края.

По словам полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, на территории Пермского края сосредоточены крупнейшие предприятия страны: нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, крупнейший в стране производитель калийных удобрений.

Промышленные предприятия региона вносят существенный вклад в выполнение поставленной Президентом России задачи по увеличению объёма экспорта российской промышленной продукции.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе:

— Промышленные предприятия региона вносят существенный вклад в выполнение поставленной Президентом России задачи по увеличению объёма экспорта российской промышленной продукции. 16 производителей регионального значения защитили корпоративные программы повышения конкурентоспособности и теперь смогут воспользоваться новыми мерами государственной поддержки экспорта. Это существенный стимул, он позволит усилить промышленный потенциал региона и округа в целом.

Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас объём инвестпроектов, реализуемых в крае, составляет 670 млрд руб.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Такой объём капитальных вложений открывает для нас большие технологические возможности. Предприятия, реализующие проекты, готовы использовать технологии и разработки Пермского края. Поэтому важно развивать промышленную кооперацию. Кроме того, мы получили возможность создания научно-образовательного центра, основная задача которого — сделать пермские науку и технологии конкурентоспособными на мировом уровне. Сейчас мы должны состыковать промышленность, IT-решения, образование и науку для реализации запланированных инвестпроектов. Это мы можем сделать в том числе на базе НОЦ».

В своём выступлении президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что корпорация готова к сотрудничеству с предприятиями Пермского края: у группы предприятий «ЛУКОЙЛ» есть положительный опыт взаимодействия с пермскими поставщиками.

Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— Практически решён вопрос строительства комплекса каталитического крекинга на базе ПНОС. Ожидаемые инвестиции — более 100 млрд руб. На следующей неделе состоится инвестиционный комитет, где, как ожидается, будет принят этот проект, и мы приступим к его реализации. Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объём оборудования для нового комплекса заказать у предприятий Пермского края. Мы готовы провести отдельную конференцию по этому вопросу, чтобы наши поставщики и подрядчики были готовы к тем конкурсным процедурам, которые мы будем проводить.

В планах компании — до 2025 года построить комплекс каталитического крекинга в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В состав комплекса, помимо каталитического крекинга, войдут несколько технологических объектов, таких как установка по производству водорода, гидроочистка дизельного топлива и бензина и др. Ввод данного комплекса значительно увеличит производство светлых нефтепродуктов, а кроме того, создаст порядка 400 дополнительных рабочих мест.

Также руководитель ПАО «ЛУКОЙЛ» анонсировал возможность реализации ещё одного крупного проекта корпорации в Пермском крае — с инвестициями более 200 млрд руб.

Предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенные на территории Пермского края, производят около 20% продукции корпорации. По словам Вагита Алекперова, именно в Прикамье расположены наиболее технологичные компании корпорации.