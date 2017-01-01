На неделе в Пермском крае погода будет относительно тёплой

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Рабочая неделя, с 21 по 25 октября, ожидается относительно тёплой для второй половины октября. Как отмечают в ГИС-Центре ПГНИУ, из-за затока западных воздушных масс температура будет выше нормы на 2—4°.

В Гидрометцентре РФ сообщают, что максимально высокая температура воздуха ожидается в среду — до +8°. В остальные дни температура воздуха в Перми составит от +4° до +6°. В ночное время температура не опустится ниже 0°.



При этом вероятность осадков существует каждый день.