С понедельника меняется движение автобуса №2 от Перми II

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С понедельника, 21 октября, автобусный маршрут №2 меняет путь следования от Перми II до Перми I».

Как уточнили в департаменте транспорта, доехав до перекрёстка ул. Ленина и Комсомольского проспекта, автобус завернёт направо, затем на перекрёстке с ул. Пермской развернётся налево вновь на Комсомольский проспект до останови «ЦУМ» и далее будет двигаться по расписанию.

В обратном направлении изменений не последует.