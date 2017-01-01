С понедельника меняется движение автобуса №2 от Перми II
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
С понедельника, 21 октября, автобусный маршрут №2 меняет путь следования от Перми II до Перми I».
Как уточнили в департаменте транспорта, доехав до перекрёстка ул. Ленина и Комсомольского проспекта, автобус завернёт направо, затем на перекрёстке с ул. Пермской развернётся налево вновь на Комсомольский проспект до останови «ЦУМ» и далее будет двигаться по расписанию.
В обратном направлении изменений не последует.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться