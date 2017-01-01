«ЛУКОЙЛ» планирует в Перми реализацию двух инвестпроектов стоимостью более 300 млрд руб.



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Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

«ЛУКОЙЛ» рассматривает вариант создания нефтехимического комплекса в Перми на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», объём инвестиций оценивается на сумму более 200 млрд руб. Об этом сказал глава компании Вагит Алекперов, выступая на V Пермском инженерно-промышленном форуме.

«Практически решён вопрос строительства комплекса каталитического крекинга на нашем Пермском НПЗ. Это крупнейший проект, стоимостью более 100 млрд руб., он инвесткомитетом принят. Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объём оборудования заказать у пермских предприятий, к чему они, конечно же, должны готовиться. Также рассматривается вариант создания нефтехимического комплекса, здесь в Перми, на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Объект очень сложный, дорогостоящий, стоимостью более 200 млрд руб.», — цитирует Алекперова ТАСС.